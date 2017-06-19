Рауль вернётся в «Реал» и станет заместителем генерального директора

Бывший нападающий «Реала» Рауль Гонсалес вернётся в команду. Как сообщает AS, 39-летний испанец станет заместителем генерального директора мадридского клуба.
Рауль будет выступать в качестве оси между директорами клуба и первой командой. Официально бывший форвард приступит к своим обязанностям 3 июля и будет подчиняться Хосе Анхелю Санчесу – генеральному директору «Реала».
Рауль Гонсалес играл за «Королевский клуб» с 1994 по 2010 год. В составе «Реала» он шесть раз выигрывал золото Примеры, четырежды Суперкубок Испании, трижды Лигу чемпионов, дважды Межконтинентальный кубок и один раз Суперкубок УЕФА.
Рауль: нынешний состав «Реала» — лучший в истории клуба