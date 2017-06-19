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Хавбек сборной Чили Диас: система определения гола лишает футбол эмоций

19 июня 2017, понедельник. 16:41. Футбол

Полузащитник сборной Чили Марсело Диас считает, что система определения гола требует улучшения. В первом матче группы В Кубка конфедераций с Камеруном (2:0) один из голов был засчитан после видеоповтора.

«Система определения гола лишает футбол эмоций. Это очень странно, невозможно спокойно отпраздновать забитый гол. Приходится ждать, пока арбитр подтвердит, что гол засчитан. Думаю, система нуждается в улучшении, чтобы не пострадал футбол. Я считаю, что гол Эдуардо Варгаса был забит из правильного положения. А при втором его голе Алексис Санчес был в офсайде.

Наша игра зависит от соперника. Если против нас играют ромбом в полузащите, мы стараемся играть так же. Я всегда должен быть позади остальных полузащитников. Но многое зависит и от матча. Иногда Видаль идёт в атаку, чтобы помочь нападающему, а иногда мы с Чарлесом (Арангисом) выдвигаемся вперёд и создаём пространство. Мы втроём хорошо друг друга знаем, это добавляет команде вариантов.

Премии? Если вы спрашиваете меня, для меня это не имеет значения. Я горжусь тем, что представляю свою страну. Надо быть сосредоточенным на игре и на тренировках, а не витать в облаках», — передаёт слова Диаса корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.

Камерун – Чили: гол Варгаса засчитали после видеоповтора
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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