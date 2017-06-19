Масштабная вечерника BUDxGIPSY с трансляцией матча Россия — Португалия

21 июня пройдёт второй матч сборной России в рамках Кубка конфедераций—2017. На этот раз соперником российской команды станет Португалия во главе с одним из лучших футболистов мира — Криштиану Роналду. Не пропусти масштабную вечеринку BUDxGIPSY с трансляцией игры.
Территория легендарной клубной площадки будет поделена на несколько зон и пропитана атмосферой большого футбола и духом свободы BUD Alcohol Free. Старт — в 17:00.
Тебя ждёт:
— трансляция матчей Россия — Португалия и Мексика — Новая Зеландия
— нереальный BUDxSound с лайн-апом топовых DJ's до и после игры
— BUD-бар и самые сочные бургеры
— барбершоп, где тебя прокачают лучшие мастера своего дела
— Dance-шоу с красивыми девушками BUD
— Afterparty
Лови timeline:
17:00-17:40 — Открытие. Europa Plus Djs
17:40-17:55 — BUD15*. Europa Plus Djs Vs. Europa Plus Djs, MC Ron Simpson
17:55-18:00 — Национальные гимны
18:00-18:45 — 1-й тайм. RU/PRG, Europa Plus Djs
18:45-19:00 — Перерыв. Europa Plus Djs Vs. Europa Plus Djs, MC Ron Simpson
19:00-19:45 — 2-й тайм. RU/PRG, Europa Plus Djs.
19:45-20:55 — Party. Подготовка к следующей игре. Europa Plus Djs Vs. Europa Plus Djs, MC Ron Simpson
20:55-21:00 — Национальные гимны
21:00-21:45 — 1-й тайм. MEX/NZ, Europa Plus Djs
21:45-22:00 — Перерыв. Europa Plus Djs Vs. Europa Plus Djs, MC Ron Simpson
22:00-22:45 — 2-й тайм. MEX/NZ, Europa Plus Djs
22:45-23:30 — BUD90*. Party Squad Vs. Diztortion, MC Ron Simpson
23:30-02:00 — Europa Plus Take Over.
Вход свободный.