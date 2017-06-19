Пуч: сборная Чили хорошо держала мяч и не сомневалась в результате

Нападающий сборной Чили Эдсон Пуч прокомментировал победу над Камеруном (2:0) в первом матче группы В Кубка конфедераций.
«Сила нашей команды в уверенности и спокойствии. Мы много работаем. Если одна атака не закончилась голом, мы начинаем следующую атаку. Даже не знаю, сколько пасов мы сделали, мы не считали. В конце концов мы добились результата. Мы хорошо держали мяч и не сомневались в результате», — передаёт слова Пуча корреспондент „Чемпионата“ Галина Козлова.
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