Райола: Ибрагимович получил много предложений из США и других мест

Агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего Златана Ибрагимовича, рассказал о предложениях, которые получил шведский футболист.
«У Ибры всё хорошо, он получил много предложений из США и других мест. Конечно, он не собирается в „Наполи“. „Милан“ тоже не обращался к нам», — цитирует Райолу Goal.
В начале июня «Манчестер Юнайтед», за который Ибрагимович выступал в прошедшем сезоне, исключил форварда из заявки на АПЛ. Контракт 35-летнего игрока с манкунианцами истекает 30 июня этого года.
В составе «МЮ» Златан провёл 46 матчей, в которых забил 28 голов. В конце апреля он получил травму, из-за которой может не выйти на поле до конца года.