Агент: если по Милевскому будет стоящее предложение, мы с «Тосно» примем решение

Футбольный агент Александр Панков, представляющий интересы нападающего «Тосно» Артёма Милевского, прокомментировал будущее игрока. Ранее стало известно, что украинец может покинуть клуб из Ленинградской области, но руководство «Тосно» пока не приняло окончательного решения по поводу него.
«Не знаю, кто распространяет слухи и спекулирует на уходе Милевского из «Тосно». У него имеется действующий контракт с клубом до лета 2018 года. Без опции продления и без других моментов, которые могли бы дать возможность руководителям российского клуба в одностороннем порядке расторгнуть соглашение.
Артём честно и добросовестно выполняет свою работу на футбольном поле. С первого дня он пребывает на сборах, тренируется больше всех, у него есть огромное желание, старание и мотивация. На сегодняшний день у него действующий контракт с «Тосно».
У нас есть договорённость с руководством «Тосно». Если поступит стоящее предложение от другого клуба, то мы сядем за стол переговоров и примем решение", — цитирует Панкова Footboom.