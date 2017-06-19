Бурмистров: «Арсенал» Т новый контракт не предлагал, сказали, что не нужен

Полузащитник Никита Бурмистров подтвердил, что покинул тульский «Арсенал» по окончании срока контракта.
«Я покинул тульский «Арсенал» 31 мая, когда закончился контракт. Руководство новый контракт не предлагало, сказало, что не нужен.
Пока никаких вариантов продолжения карьеры нет, сижу дома", — заявил 27-летний футболист в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Данилой Игнатовым.
В прошлом сезоне Бурмистров сыграл в 20 (19 в стартовом составе) матчах российской Премьер-Лиги, забил два гола и сделал две голевых передачи.
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