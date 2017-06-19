Тульский «Арсенал» объявил об уходе Власова и Ершова

32-летний полузащитник Олег Власов покинул тульский «Арсенал», за который выступал в сезоне-2016/17.
В прошедшем сезоне Власов провёл за «Арсенал» 20 матчей в российской Премьер-Лиге и забил один мяч.
«Арсенал» благодарит Олега Власова за профессионализм и самоотдачу и желает успешного продолжения карьеры", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.
Кроме того из «Арсенала» ушёл 38-летний защитник «Арсенала» Иван Ершов, защищавший красно-жёлтые цвета на протяжении пяти сезонов.
На счету Ершова более 100 матчей в футболке тульского клуба, а его гол в ворота московского «Динамо» в сезоне-2014/15 стал первым забитым мячом «Арсенала» в РФПЛ.
«Арсенал» благодарит Ивана Ершова за профессиональное отношение к футболу и верность клубу. Желаем Ивану Ивановичу новых успехов!" — говорится в сообщении.