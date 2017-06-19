«Зенит» готов предложить Фасио контракт с зарплатой € 3,5 млн в год

«Зенит» и «Интер» ведут борьбу за защитника «Ромы» Федерико Фасио, сообщает FC Inter News.
По информации издания, миланский клуб предложил римлянам за аргентинского футболиста € 8 млн. При этом Фасио хочет от «Интера» контракт на четыре года с зарплатой € 3 млн в год, а «Зенит» готов платить защитнику € 3,5 млн. Санкт-петербургский клуб согласен предложить 30-летнему футболисту четырёхлетнее соглашение.
Ранее сообщалось, что «Зенит» оценивает Фасио в € 10-12 млн. В минувшем сезоне Федерико провёл 37 матчей в чемпионате Италии и забил два гола.