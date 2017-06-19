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Чайковский: в «Анжи» всё на высшем уровне

19 июня 2017, понедельник. 18:31. Футбол

Защитник Игорь Чайковский, ранее выступавший за «Зарю», прокомментировал свой переход в «Анжи».

«Первые впечатления очень хорошие. Здесь всё на высшем уровне, мне очень нравится. Над предложением „Анжи“ долго не раздумывал, а узнал о нём пару месяцев назад. Ни с кем не советовался, сам принял это решение. Буду играть под 4-м номером, который оказался свободен. Мне он нравится, под ним я играл в „Заре“. Меня приняли очень хорошо, дружная и общительная команда, ребята веселятся, шутят. Не сказал бы, что я сейчас в хорошей форме, но сборы только начались, ещё есть месяц», — сказал 25-летний украинский футболист в интервью пресс-службе махачкалинцев.

«Анжи» подписал контракт с украинским защитником Чайковским
Источник: Официальный сайт ФК "Анжи" Сообщить об ошибке
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19 июня 2017, понедельник
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