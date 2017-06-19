«Вольфсбург» приобрёл нападающего «Остенде» за € 9,5 млн

«Вольфсбург» на своём официальном сайте объявил о переходе из бельгийского «Остенде» нападающего Нани Ландри Димата. Контракт 19-летнего форварда с немецким клубом рассчитан на пять лет.
Финансовые условия перехода не разглашаются, но, по информации RTBF, сумма трансфера составила € 9,5 млн млн.
В «Остенде» Димата перешёл летом 2016 года. В 34 матчах за эту команду он забил 14 голов и сделал 4 голевых передачи. В активе нападающего два матча за сборную Бельгии U21.
Фотографию можно посмотреть в «Твиттере».