Португалия — Мексика: фанаты из этих стран составили всего 1,3% от всех зрителей

Матч между сборными Португалии и Мексики (2:2) в первом туре Кубка конфедераций—2017, который проходил в Казани, собрал 34 372 зрителей. Игру между командами Камеруна и Чили (0:2), состоявшуюся в Москве, посетили 33 492 человек.
Распределение посетителей на матче Португалия — Мексика выглядело следующим образом: жители Татарстана — 62,56 %, прочих регионов России — 24,77 %, Москвы и Московской области — 9,40 %, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 1,02 %, Мексики — 0,95 %, прочих стран — 0,69 %, Португалии — 0,35 %, Краснодарского края — 0,21%, Германии — 0,04 %, Чили — 0,02 %, Новой Зеландии — 0,01 %.
Таким образом, на матче между Португалией и Мексикой болельщики из этих стран составили всего 1,3 % от всех зрителей. Такие данные приводит компания oneFactor, специализирующаяся на геоаналитических сервисах, — специально для «Чемпионата» она производит мониторинг матчей Кубка конфедераций.
Распределение посетителей матча Камерун — Чили: жители Москвы и Московской области — 78,73 %, Чили — 10,68 %, прочих регионов — 8,22 %, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 1,07 %, прочих стран — 0,60 %, Краснодарского края — 0,45 %, Татарстана — 0,20 %, Германии — 0,05 %, Камеруна — 0,04 %.