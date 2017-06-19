Албин: при мне коррупции на стадионе «Санкт-Петербург» не было

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что не сталкивался с коррупцией при строительстве стадиона на Крестовском острове.
Албин курировал стройку с декабря 2014 года, после назначения вице-губернатором Петербурга.
«С первого дня, когда я пришёл на объект, губернатор Георгий Полтавченко поставил задачу повысить прозрачность и эффективность капиталовложений. Поэтому я могу заявить, что с того момента, как я руководил достройкой стадиона, коррупции там не было. А вот проблемы с нормативно-технической базой сохраняются до сих пор», – цитирует Албина «Фонтанка».
Ранее Албин заявил, что стоимость стадиона (43 млрд рублей) совершенно адекватна и на нём можно даже плавать и играть в хоккей.