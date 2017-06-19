«Зенит» продолжает попытки приобрести защитника «Ромы» Костаса Маноласа. Санкт-петербургский клуб, как сообщалось ранее, готов платить греческому футболисту € 3,5 млн в год, однако Манолас хочет получать в «Зените» не менее € 4 млн за сезон, утверждает Сalciomercato.
Согласно источнику, спортивный директор «Ромы» Мончи пытается договориться с Маноласом о продлении контракта, но пока стороны далеки от соглашения.
Контракт Маноласа с «Ромой» действует до лета 2019 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 30 млн.
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