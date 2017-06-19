«Шинник» объявил о подписании контрактов с Безлихотновым и Антипиным

«Шинник» объявил о подписании контрактов с полузащитником Никитой Безлихотновым и вратарём Станиславом Антипиным.
«ФК «Шинник» подписал контракт с Никитой Безлихотновым! Соглашение рассчитано на один год! Добро пожаловать!
Клуб подписал молодого вратаря ижевского «Зенита» — Станислава Антипина! Соглашение рассчитано на два года. Также ФК «Шинник» продлил контракт с ветераном команды — Евгением Ятченко! Соглашение рассчитано на один год", — информирует пресс-служба «Шинника».
26-летний Безлихотнов в минувшем сезоне выступал за «Сибирь» в Футбольной национальной лиге, 22-летний Антипин играл за " Зенит-Ижевск" в ПФЛ.