Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Челси», «Ман Сити» и «Ливерпуль» заинтересованы в переходе Окслейд-Чемберлена

19 июня 2017, понедельник. 19:37. Футбол

Полузащитник «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен может покинуть клуб в летнее трансферное окно. На игрока претендуют «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», утверждает Sky Sports.

Текущее соглашение 23-летнего футболиста с «канонирами» истекает 30 июня 2018 года. В минувшем сезоне Окслейд-Чемберлен принял участие в 45 официальных матчах за лондонский клуб, забил шесть голов и отдал 11 результативных передач.

Полузащитник выступает за «Арсенал» с 2011 года, до этого он защищал цвета «Саутгемптона».

Варга: Венгер просил навести справки о Головине у Черчесова и Гончаренко
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Арсенал Лондон Ливерпуль Манчестер Сити Челси Алекс Окслейд-Чемберлен Трансферы
Новости. Футбол
19 июня 2017, понедельник
20:11 Клопп: юным игрокам «Ливерпуля» нужно сделать следующий шаг
20:10 Баллак: прямо сейчас я не вижу Роналду в другом клубе
19:57 Австралия — Германия: Юлиан Дракслер получил награду BUD AF Man of the Match
19:53 Сборная Германии стартовала на Кубке конфедераций с победы над Австралией
19:51 Сборная Португалии прибыла в Москву
19:37 «Челси», «Ман Сити» и «Ливерпуль» заинтересованы в переходе Окслейд-Чемберлена
19:26 Шолль: в тюрьме Роналду получит звание «Мисс Сентябрь»
19:25 «Шинник» объявил о подписании контрактов с Безлихотновым и Антипиным
19:23 Манолас хочет получать в «Зените» не менее € 4 млн за сезон
19:17 Бубнов: оценка сборной России за игру с новозеландцами – три с минусом
19:12 Душко Тошич: я несколько раз играл против Роналду, он ни разу меня не впечатлил
19:09 Муса открыл спортивный центр в Нигерии
19:07 Албин: при мне коррупции на стадионе «Санкт-Петербург» не было
18:43 Португалия — Мексика: фанаты из этих стран составили всего 1,3% от всех зрителей
18:41 «Вольфсбург» приобрёл нападающего «Остенде» за € 9,5 млн
18:31 Чайковский: в «Анжи» всё на высшем уровне
18:28 «Зенит» готов предложить Фасио контракт с зарплатой € 3,5 млн в год
18:21 Модричу грозит до пяти лет тюрьмы за дачу ложных показаний
18:14 Экс-вратарь ЦСКА и «Анжи» Помазан стал игроком «Балтики»
18:10 Тульский «Арсенал» объявил об уходе Власова и Ершова
18:06 Хелена Кошта станет первой женщиной-скаутом в немецкой Бундеслиге
18:05 Президент «Маритиму»: провели с Данни очень плодотворную рабочую встречу
18:05 Бурмистров: «Арсенал» новый контракт не предлагал, сказали, что не нужен
17:55 Агент: если по Милевскому будет стоящее предложение, мы с «Тосно» примем решение
17:53 «Анжи» подписал контракт с украинским защитником Чайковским
17:38 Райола: Ибрагимович получил много предложений из США и других мест
17:17 Модрича подозревают в даче ложных показаний по делу экс-президента «Динамо» З
17:05 Робот предсказал победу Германии над Австралией в матче Кубка конфедераций
17:00 Пуч: сборная Чили хорошо держала мяч и не сомневалась в результате
16:59 Австралия — Германия: стартовые составы на матч Кубка конфедераций
16:57 Масштабная вечерника BUDxGIPSY с трансляцией матча Россия — Португалия
16:41 Хавбек сборной Чили Диас: система определения гола лишает футбол эмоций
16:30 Рауль вернётся в «Реал» и станет заместителем генерального директора
16:22 «Чемпионат» запустил онлайн-игру «Камень, ножницы, бумага»
16:13 Райола: комиссионные за Погба? Может, они меньше € 27 млн, а может, больше
16:09 Албин: стоимость стадиона «Санкт-Петербург» я считаю адекватной
15:49 Погба поддержал Доннарумму, отказавшегося подписать новый контракт с «Миланом»
15:42 «Кайрат» Аршавина в первом отборочном раунде ЛЕ сыграет с «Атлантасом»
15:29 Оланаре присоединился к ЦСКА на сборах в Австрии
15:27 Кузьмин: пока понятия не имею, останусь я в «Рубине» или нет
14:57 Шмаров: ожидаю уверенной игры в исполнении немцев и уверенной победы
14:54 19 июня в Турции стартует детский футбольный лагерь мадридского «Реала»
14:48 «Зенит» готов заплатить € 15 млн за Павона, «Бока Хуниорс» хочет € 22 млн
14:26 Юран: сборная Австралии даст бой немцам, не исключаю даже ничью
14:18 Агаларов, Белый и Кудряшов покинули «Анжи»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как вам работа видеоассистентов на КК-2018?
Архив →
© championat.com, 2000–2017