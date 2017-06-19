«Челси», «Ман Сити» и «Ливерпуль» заинтересованы в переходе Окслейд-Чемберлена

Полузащитник «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен может покинуть клуб в летнее трансферное окно. На игрока претендуют «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», утверждает Sky Sports.
Текущее соглашение 23-летнего футболиста с «канонирами» истекает 30 июня 2018 года. В минувшем сезоне Окслейд-Чемберлен принял участие в 45 официальных матчах за лондонский клуб, забил шесть голов и отдал 11 результативных передач.
Полузащитник выступает за «Арсенал» с 2011 года, до этого он защищал цвета «Саутгемптона».
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