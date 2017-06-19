Баллак: прямо сейчас я не вижу Роналду в другом клубе

Бывший полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак поделился мнением о ситуации с нападающим «Реала» Криштиану Роналду. В последнее время СМИ сообщают, что португалец хочет уйти из мадридского клуба из-за проблем с налоговыми органами Испании.
«Думаю, ситуация с Роналду является очень эмоциональной. Всё, что я могу сказать, — он играет в фантастическом клубе. И я уверен, что он счастлив этом клубе. Роналду достаточно опытен для того, чтобы решить сложившуюся ситуацию. Прямо сейчас я не вижу его в другом клубе», — цитирует Баллака Goal.
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