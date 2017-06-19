Аленичев: после первых матчей Кубка конфедераций понял, что видеоповторы нужны

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев поделился мыслями о перспективах сборной России на Кубке конфедераций—2017, а также прокомментировал использование на турнире видеопомощников арбитра.
«Честно говоря, хотелось бы, чтобы наши прошли как можно дальше. Но все мы прекрасно понимаем, кто у нас соперники. Здесь есть те же португальцы… Хорошо бы, если бы Россия прошла дальше, но фаворитом я её не вижу. Пока для меня фаворит — сборная Чили, которая выглядит очень внушительно. Думаю, эта команда будет в двойке сильнейших.
Видеоповторы? Когда уже пошли разговоры об их введении, я не мог определиться — хорошо это или плохо. Мне надо было посмотреть, как это выглядит. После первых матчей Кубка конфедераций, когда с помощью видеоповторов отменяли голы, я понял, что видеосистема нужна. Конечно, иногда судьи ошибаются, поэтому система является огромным плюсом для избавления от возможной предвзятости», — цитирует Аленичева издание Sibnovosti.