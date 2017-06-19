Лукас Моура: вероятность ухода из «ПСЖ» есть, но предложений я не получал

Полузащитник «ПСЖ» Лукас Моура не исключил, что покинет клуб этим летом. СМИ писали об интересе со стороны «Интера».
«Каждым летом слухи отправляют меня в другие клубы. На самом деле никаких предложений у меня нет, ничего конкретного. Мой агент не говорил о трансфере. У меня есть контракт до 2020 года, если что-то появится, то мы изучим это предложение. Но на данный момент ничего нет.
Могу ли я уйти из „ПСЖ“ в другой европейский клуб? Такая вероятность есть, но на данный момент, повторюсь, я не получал никаких предложений», — цитирует Моуру Diario De Sao Paulo.
Ассу-Экотто, которому предлагали сниматься в порно, продлил контракт с «Метцем»