Тарханов: ошибка Арапова? Льорис недавно тоже пропустил с центра поля

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал мяч, который вратарь команды Дмитрий Арапов пропустил с центра поля в недавней товарищеской игре с «Тюменью» (2:2).
«У Дмитрия Арапова, наверное, были мокрые перчатки. Он думал, что мяч уйдёт за пределы поля. В итоге наш вратарь неудобно поставил руки и мяч проскользнул в сетку. Не только он ошибается – большие вратари пропускают. Вот недавно Уго Льорис из сборной Франции пропустил с центра поля…» — приводит слова Тарханова «Тюменская арена».
Видео гола «Тюмени» можно посмотреть на странице «Урала» на YouTube (с 3:17, содержится ненормативная лексика).