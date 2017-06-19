Канунников близок к переходу в «Спартак»

По информации «Чемпионата», нападающий «Рубина» и сборной России Максим Канунников находится в шаге от перехода в «Спартак».
Ранее появились сведения, что красно-белые ведут поиски нового футболиста в связи с травмой полузащитника Романа Зобнина, который после операции будет вынужден пропустить около шести месяцев, и Канунников входит в число трансферных целей московского клуба. Сделка вскоре должна быть завершена.
В составе «Рубина» с 2014 года Канунников провёл в различных турнирах 91 матч и забил 19 мячей.
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