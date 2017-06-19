Кравец: и сейчас я уверен, что поступил правильно, перейдя в «Гранаду»

Нападающий киевского «Динамо» Артём Кравец рассказал о возвращении в украинский клуб после аренды в «Гранаде», которая по итогам минувшего сезона вылетела из испанской Примеры.
«Я доволен периодом аренды в «Гранаде». Когда я уходил в эту команду, понимал, что не являюсь основным нападающим «Динамо» и не буду получать достаточно игровой практики. А в «Гранаде» я провёл много матчей в чемпионате Испании, забил мячи, отдал голевые передачи. Единственное, в конце сезона немного помешали травмы, из-за которых выбыл из строя. Но в целом период, проведённый в «Гранаде», оцениваю позитивно.
И сейчас я уверен, что поступил правильно, перейдя в „Гранаду“. Тогда в «Динамо» в большей степени играли два других нападающих, и было понятно, что на поле я выходить буду не часто. Поэтому моё решение уйти в аренду было однозначным. Тем более речь шла о чемпионате Испании — очень хотелось попробовать свои силы в таком турнире.
«Динамо» — всегда было и остаётся моей родной командой. С самых ранних лет мечтал играть здесь, и поэтому рад, что снова сюда вернулся. В очередной раз буду стараться играть за «Динамо» как можно чаще и помогать родной команде. Готов к борьбе за место в основном составе. Любой нападающий, который играет в «Динамо», — это серьёзный конкурент. Думаю, если мы с Бесединым будем достойными соперниками за место в составе, то это поможет как нам обоим, так и «Динамо», — цитирует игрока „Динамо Киев от Шурика“.