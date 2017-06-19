«Урал» забил восемь голов в ворота «Ураласбеста» в товарищеском матче

«Урал» в контрольном матче одержал разгромную победу над командой «Ураласбест», которая выступает в первенстве Свердловской области. Встреча прошла в Асбесте и завершилась со счётом 8:1 в пользу екатеринбургского клуба.
Контрольный матч
«Ураласбест» (Асбест) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:8 (1:2)
«Урал» (первый тайм): Годзюр, Данцев, Динга, Ойеволе, Кулаков, Павленко, Глушков, Димитров, Ильин и два игрока на просмотре.
«Урал» (второй тайм): Арапов, Меркулов, Динга, Ойеволе, Фомин, Подоксёнов, Павленко, Билоног, Ставпец, Юсупов и один игрок на просмотре.
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