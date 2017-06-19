28 605 болельщиков посетили матч Австралия — Германия в Сочи

28 605 болельщиков посетили матч первого тура группового этапа Кубка конфедераций—2017 между сборными Австралии и Германии. Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт», который вмещает 47 659 зрителей.
Среди четырёх матчей первого тура Кубка конфедераций встреча Австралия — Германия собрала наименьшее число болельщиков на трибунах.
Немцы победили австралийцев со счётом 3:2. Голами в составе команды Йоахима Лёва отметились Ларс Штиндль, Леон Горецка и Юлиан Дракслер, за коллектив Ангелоса Постекоглу забивали Томас Рогич и Томи Юрич.