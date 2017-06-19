Лёв: где-то к 60-й минуте сборная Германии немного упустила нить игры

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв поделился впечатлениями от победы над командой Австралии в матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций—2017. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 3:2 в пользу немцев.
«Мы рады первой победе. В первом тайме мы очень хорошо играли, проходили неплохие комбинации. Мы держали всё под контролем. Плохо было то, что к перерыву мы вели всего один мяч, хотя моментов было много. Где-то к 60-й минуте мы немного упустили нить игры, чуть запутались в своих действиях и потеряли баланс.
С Чили придётся тяжело. Они играют так интенсивно, что нужно сохранять концентрацию все 90 минут. Это одна из лучших команд мира", — цитирует Лёва Kicker.
Германия сыграет со сборной Чили 22 июня, начало игры — в 21:00 мск.