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Лёв: где-то к 60-й минуте сборная Германии немного упустила нить игры

19 июня 2017, понедельник. 21:12. Футбол

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв поделился впечатлениями от победы над командой Австралии в матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций—2017. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 3:2 в пользу немцев.

«Мы рады первой победе. В первом тайме мы очень хорошо играли, проходили неплохие комбинации. Мы держали всё под контролем. Плохо было то, что к перерыву мы вели всего один мяч, хотя моментов было много. Где-то к 60-й минуте мы немного упустили нить игры, чуть запутались в своих действиях и потеряли баланс.

С Чили придётся тяжело. Они играют так интенсивно, что нужно сохранять концентрацию все 90 минут. Это одна из лучших команд мира", — цитирует Лёва Kicker.

Германия сыграет со сборной Чили 22 июня, начало игры — в 21:00 мск.

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Источник: Kicker Сообщить об ошибке
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Сборная Австралии - Футбол Сборная Германии — Футбол Сборная Чили — Футбол Йоахим Лёв Кубок конфедераций
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