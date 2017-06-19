Штиндль: в целом всё в порядке. Сборная Германии будет готова к матчу с Чили

Нападающий сборной Германии Ларс Штиндль поделился впечатлениями от победы над командой Австралии в матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 3:2 в пользу немцев.
«Мы очень хорошо играли в первом тайме и создали много опасных моментов. За весь матч мы упустили множество выгодных шансов и не смогли убить интригу задолго до финального свистка. Австралия не без доли везения забила два мяча и до последнего пыталась спасти игру.
В целом всё в порядке. Есть победа, мы взяли три очка. Впереди нас ждёт очень тяжёлая игра с Чили, но команда будет к ней готова», — цитирует Штиндля Kicker.