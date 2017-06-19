Брандт: главной проблемой сборной Германии в первом матче на КК была реализация

Полузащитник сборной Германии Юлиан Брандт поделился впечатлениями от победы над командой Австралии в матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций—2017. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 3:2 в пользу немцев.
«Сегодня главной проблемой сборной Германии была реализация. Мы упустили слишком много моментов — могли уйти на перерыв при счёте 3:1 или 4:1. Матч получился непростым, но игра с Чили будет ещё тяжелее.
Чилийцы — команда топ-уровня, они сильны как физически, так и психологически. Но мы постараемся найти решение", — цитирует Брандта Kicker.
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