Мутко: система безопасности на КК-2017 работает достаточно эффективно

Заместитель председателя правительства РФ и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко высоко оценил работу системы безопасности на матчах Кубка конфедераций—2017.
«В целом система достаточно эффективно работает. Кому-то может показаться, что меры крутые, особенно при проходе на стадион, но это хорошо регулируется. Мы стараемся, чтобы не скапливалось большое число людей. Пока к службам безопасности вопросов нет. Есть технические вопросы, которые мы обсуждаем каждодневно, поправляем в рабочем режиме.
Нет вопросов и к транспортной логистике, работают системы бесплатного проезда. Около 30 тыс. болельщиков уже проехали на специальных поездах бесплатно. Хотелось бы, чтобы болельщики планировали поездки заранее, а если вдруг отказываются, сообщали своевременно, ведь для них места в поездах держатся до последнего момента", — цитирует Мутко Welcome2018.