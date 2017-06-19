Натхо прибыл в расположение ЦСКА в Австрии

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо, который был вызван главным тренером сборной Израиля Элишей Леви в национальную команду на июньские матчи, вернулся в расположение «армейцев». ЦСКА находится на летнем сборе в Австрии.
«И ещё одно пополнение в Бад-Тацмансдорфе! На сбор ЦСКА в Австрии прилетел Бибрас Натхо», — информирует официальная страница ЦСКА в социальной сети «Твиттер».
В минувшем сезоне российской Премьер-Лиги Натхо принял участие в 26 матчах за ЦСКА, забил шесть мячей и отдал пять голевых передач.
Фото доступно в «Твиттере» ЦСКА.
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