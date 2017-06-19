Макеев: переход в «Ростов» воспринял нормально, я был готов к смене клуба

Новичок «Ростова» Евгений Макеев рассказал о первых тренировках в составе команды и уходе из «Спартака», а также поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера дончан Леонида Кучука.
«Команда на хорошем уровне. Конечно, общался с ребятами, которые здесь были, и слышал только положительные отзывы. Коллектив хороший, дружный, а тренировочный процесс пока очень тяжёлый, нагрузки высокие. У меня третий тренировочный день и ноги очень несвежие. Поблажки дают, но очень мало.
Всегда всё когда-то заканчивается — это спорт. Поэтому я в принципе был готов к смене клуба. Я это воспринял вполне нормально.
Когда мы приезжали в Ростов, в основном всегда был полный стадион. Город футбольный, атмосфера дружелюбная. Была очень сильная команда с точки зрения тактики, дисциплины. Когда играли против «Ростова», всегда было тяжело. И результат, который они показали, говорит сам за себя: второе место и выступление в Лиге чемпионов.
Кучук — сильный тренер, у которого, как я уже заметил, большой уклон в физическую подготовку и тактику. Конечно, было важно, какой тренер, хочет ли он видеть меня в команде, в какой футбол играют его команды", — сказал Макеев в интервью пресс-службе «Ростова».
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