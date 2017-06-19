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Ярмоленко: доверие Газзаева сыграло ключевую роль в моей карьере

19 июня 2017, понедельник. 22:26. Футбол

Футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко ответил на вопрос о тренерах, с которыми ему доводилось работать.

«Было очень приятно поработать с Блохиным, с такой легендарной личностью. Этот тренер вызывал меня в сборную, доверял в клубе, поэтому я ему, конечно, за многое благодарен. Да, не всё у него получилось, но лично для себя я поставил огромный плюс за то время, что мы работали вместе.

Валерий Газзаев? Спасибо ему за то, что он мне доверял, хотя его тогда все за это критиковали. Сложный был период, но тренер в меня верил, и это сыграло ключевую роль в моей карьере.

Что касается Сергея Реброва, поиграть с этим выдающимся нападающим мне, к сожалению, не удалось, но я уже могу сказать, что это не только очень хороший человек, но и отличный тренер. Может, я ошибаюсь, но мне кажется, что для любого наставника важно такое качество, как хитрость (в хорошем, разумеется, смысле этого слова). Без нее тяжело найти подход к каждому футболисту, убедить его в том, что именно нужно делать на поле. Реброву это удалось», — цитирует Ярмоленко «Команда № 1».

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Источник: Команда №1 Сообщить об ошибке
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Теги
Динамо Киев Андрей Ярмоленко Валерий Газзаев Олег Блохин Сергей Ребров
Новости. Футбол
19 июня 2017, понедельник
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