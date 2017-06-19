Защитник «Тоттенхэма» Уолкер составил пятёрку лучших партнёров по команде

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Кайл Уолкер составил пятёрку лучших партнёров по команде в своей карьере. В неё вошли вратарь Уго Льорис, защитник Ледли Кинг, полузащитник Лука Модрич и нападающие Гарет Бэйл и Гарри Кейн.
Уолкер особенно отметил Модрича, который ныне выступает за мадридский «Реал».
«Модрич — волшебник. Он один из лучших игроков, если не лучший, с которым мне пришлось играть и тренироваться. Не могу описать словами, насколько он был хорош. Бэйл? Он был сверхчеловеком», — цитирует Уолкера интернет-портал Goal.
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