Агент Нето: я встречался с руководством «Милана», но это был просто разговор

Голкипер туринского «Ювентуса» Нето может продолжить карьеру в «Милане». Агент Стефано Кастанья, представляющий интересы 27-летнего футболиста, накануне встретился с руководителями россонери, но отказался комментировать информацию о переходе.
«Это был просто разговор. Сможет ли „Милан“ договориться с „Ювентусом“? Посмотрим, посмотрим», — приводит слова агента MilanNews.
Нето перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» в 2015 году. В сезоне-2016/17 он провёл 8 матчей в итальянской Серии А и пропустил 2 гола.