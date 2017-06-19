Марадона: вызвать в сборную Аргентины Икарди и проигнорировать Агуэро — безумие

Бывший футболист и тренер сборной Аргентины Диего Марадона раскритиковал решение главного тренера «альбиселесте» Хорхе Сампаоли вызвать на июньские матчи форварда «Интера» Мауро Икарди. Марадона на протяжении долгого времени конфликтует с 24-летним футболистом.
«Я разозлён на Сампаоли. Вызвать Икарди и проигнорировать Агуэро — это безумие. Они вызвали Икарди, чтобы заставить меня нервничать, но им это не удастся. Сампаоли не лучше Эдгардо Баусы», — приводит слова Марадоны испанское интернет-издание AS.