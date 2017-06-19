Ди Маттео: в следующем сезоне «Челси» ощутит отсутствие Терри

Бывший игрок и тренер «Челси» Роберто Ди Маттео выразил мнение, что синим в следующем сезоне будет не хватать защитника Джона Терри, который покинул клуб.
«Он был лидером в раздевалке, опорой для многих игроков, особенно для новичков и молодёжи. Он был носителем духа „Челси“.
Трудно найти того, кто сумеет взять на себя роль, которую исполнял Терри. Это займёт какое-то время. Я не уверен, что когда-нибудь кто-то сможет это сделать, так что «Челси» ощутит нехватку Джона", — сказал Ди Маттео в интервью beIN Sports.
Конте провёл продуктивные переговоры с «Челси» и вскоре должен продлить контракт