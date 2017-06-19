Джо Коул: на месте «Челси» я бы вернул Лукаку из «Эвертона»

Бывший игрок «Челси» Джо Коул выступил за возвращение нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку в лондонский клуб.
«Очевидно, что время Диего Косты в „Челси“ подходит к концу. Конте на него не рассчитывает, а это значит, что „Челси“ ищет другого нападающего. Мне нравится Лукаку. Я бы взял Ромелу, он во многом похож на Косту, так что „Челси“ не придётся радикально перестраивать рисунок игры.
Я мало что знаю о характере Лукаку и не могу сказать, как возвращение в «Челси» может на него повлиять. Но на их месте я бы вернул Лукаку. К тому же он гораздо моложе Косты", — цитирует Коула Goal.
Конте провёл продуктивные переговоры с «Челси» и вскоре должен продлить контракт