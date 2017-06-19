Каррагер: «Ливерпулю» нужно усиливать не «скамейку», а команду

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер выразил мнение, что мерсисайдцам нужно купить трёх-четырёх игроков уровня основного состава в летнее трансферное окно.
«В оптимальном составе „Ливерпуль“ способен победить кого угодно, мы видели это в матчах с топ-клубами. Но по ходу минувшего сезона стало понятно, что у команды короткая «скамейка». Особенно сильно это было заметно на Рождество и в январе.
Но вместо того, чтобы усиливать «скамейку», можно усилить команду. Если купить трёх-четырёх игроков уровня стартового состава, то три-четыре футболиста будут вытеснены из основы и переместятся в запас. В результате «скамейка» станет не просто длиннее, но и гораздо сильнее. Понимаете, дело не столько в количестве футболистов, сколько в их качестве", — цитирует Каррагера сайт «Ливерпуля».