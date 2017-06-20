Пюэль: думаю, меня уволили из «Саутгемптона» не только по спортивным причинам

Бывший главный тренер «Саутгемптона» Клод Пюэль прокомментировал расторжение контракта со «святыми».
«Я мыслю позитивно. „Саутгемптон“ провёл очень хороший сезон, а я открыл для себя другой футбол. Игроки, фанаты — всё это было просто замечательно. Думаю, меня уволили из „Саутгемптона“ не только по спортивным причинам.
Не могу ничего сказать о своём будущем. Я открыт для предложений. Мне нужен хороший маленький проект, чтобы снова обрести уверенность», — цитирует Пюэля Telefoot.
Пюэль возглавил «святых» в прошлое межсезонье. Под его руководством «Саутгемптон» занял восьмое место в АПЛ и дошёл до финала Кубка лиги.