«Челси» заинтересован в переходе Дани Алвеса

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес может продолжить карьеру в Англии. «Челси» выражает заинтересованность в переходе Алвеса и намерен побороться с «Манчестер Сити» за 34-летнего футболиста, утверждает Sky Sports.
Бразилец стал игроком «Ювентуса» летом 2016 года и в минувшем сезоне помог клубу выиграть чемпионат и Кубок Италии. Ранее сообщалось, что Алвес требует, чтобы бьянконери продлили с ним контракт до 2019 года. Текущее соглашение истекает в 2018 году.
Накануне Дани Алвес обратился к журналистам и попросил их «не писать чушь» про скорый уход из «Ювентуса».