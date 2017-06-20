Григорян: Иисус Христос — звезда, а футболист может быть только «звездуном»

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал расставание клуба с вратарём Давидом Юрченко и защитником Сергеем Паршивлюком.
«С Юрченко нормально расстались. Я с любыми игроками расстаюсь нормально. Для меня звёзд в футболе не существует. Если говорить обо мне, так как я христианин, у меня есть одна звезда – это Иисус Христос, он же суперзвезда. А вот футболист или тренер в этом контексте может быть только «звездуном».
Мне неизвестны причины ухода Паршивлюка. Мне он говорил, что по каким-то соображениям не может перевезти семью в Махачкалу. Для меня лично он сильнейший правый защитник в России при схеме с четырьмя защитниками. Нам он очень помог в прошедшем сезоне», — сказал Григорян в интервью «Советскому спорту».