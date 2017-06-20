«Боруссия» М взяла в аренду 18-летнего защитника «Вест Хэма»

Защитник «Вест Хэм Юнайтед» Рис Оксфорд продолжит карьеру в мёнхенгладбахской «Боруссии», сообщает страница Sky Sports в «Твиттере». Немецкий клуб взял 18-летнего футболиста в аренду до конца следующего сезона.
Во второй половине минувшего сезона Оксфорд на правах аренды выступал за «Рединг». Он провёл в Чемпионшипе пять матчей (из них лишь два — в основном составе), однако результативными действиями не отметился. «Рединг» вышел в финал плей-офф за право играть в Премьер-лиге, где уступил «Хаддерсфилду».