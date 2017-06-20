Фанаты «Милана»: поступок Доннаруммы — серьёзное преступление

Фанаты «Милана», организовавшие акцию против голкипера команды Джанлуиджи Доннаруммы, пояснили свои действия.
Во время матча молодёжного чемпионата Европы — 2017, в котором сборная Италии U21 встречалась с одногодками из Дании (2:0), болельщики забросали Доннарумму фальшивыми долларами. Кроме того, фанаты, недовольные отказом 18-летнего голкипера продлить контракт с россонери, вывесили баннер «Долларумма» и оскорбляли вратаря в течение первого тайма.
«До следующего матча „Милана“ остался ещё как минимум месяц, а мы не знаем, сыграет ли Доннарумма в воротах команды ещё хотя бы раз. Фанаты испытывают обиду. Он целовал эмблему клуба и говорил, что „Милан“ — в его сердце, а потом не захотел продлевать контракт. Для всех нас этот поступок — серьёзное преступление», — приводит слова представителя фанатов Football Italia со ссылкой на Radio Sport.