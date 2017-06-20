«Рома» близка к приобретению Пеллегрини

«Рома» близка к подписанию контракта с полузащитником «Сассуоло» и молодёжной сборной Италии Лоренцо Пеллегрини, утверждает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia. По данным источника, встреча агента 21-летнего футболиста с представителями «волков» в понедельник прошла плодотворно.
Пеллегрини является воспитанником «Ромы». В «Сассуоло» он перешёл летом 2015 года. В его контракт был включён пункт, согласно которому римляне имеют право выкупа футболиста за € 10 млн. Этой опцией в «Роме» и собираются воспользоваться.
В минувшем сезоне Пеллегрини провёл 28 матчей в Серии А, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.