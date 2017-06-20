«Милан» проявляет интерес к Насри

Полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри стал очередной трансферной целью «Милана», утверждает Football Espana.
Минувший сезон 29-летний француз провёл в «Севилье» на правах аренды. Однако в клубе остались не слишком довольны игрой Насри и продлевать арендное соглашение с ним не намерены.
Ранее сообщалось, что Насри интересен «Галатасараю» и «Бешикташу». Оба стамбульских клуба готовы заплатить за полузащитника € 13 млн.
В сезоне-2016/17 Насри провёл 23 матча в чемпионате Испании, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.