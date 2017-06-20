Источник: защитник «Зенита-2» Зуев может перейти в «Амкар» за 10 млн рублей

Защитник «Зенита-2» Илья Зуев может продолжить карьеру в «Амкар», сообщает ФАН.
Речь идёт о полноценном трансфере, который обойдётся пермякам примерно в 10 миллионов рублей. 23-летний футболист в настоящее время находится в расположении «Амкара» на просмотре. Решение по нему будет принято в начале следующей недели.
В минувшем сезоне Зуев провёл 33 матча за «Зенит-2» в ФНЛ и забил 5 голов.
Ранее сообщалось, что игроком «Амкара» стал защитник Михаил Сиваков. Контракт с 29-летним футболистом подписан на два года.