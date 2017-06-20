Лено — о пропущенных мячах за сборную Германии: всё было сложнее, чем кажется

Голкипер сборной Германии и леверкузенского «Байера» Бернд Лено прокомментировал пропущенные им мячи в матче первого тура в группе B на Кубке конфедераций с командой Австралии (3:2).
«Думаю, в случае со вторым голом очевидно, что я должен был забирать мяч „намертво“, даже если австралиец задел его, находясь буквально в метре или двух от меня. Без сомнений. Что касается первого гола, там тоже было невезение, но там всё было сложнее из-за того, что я сначала дёрнулся в противоположный угол. Удар был сильным, и, конечно, выглядело это неудачно, но всё это было сложнее, чем кажется», — приводит слова Лено Goal.