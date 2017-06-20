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Перес: рожден ли Мбаппе играть за «Реал»? Скажу со временем

20 июня 2017, вторник. 05:37. Футбол

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал возможность приобретения клубом нападающего Монако Килиана Мбаппе.

«Мбаппе? Я не так уж и много видел его в деле, ему всего 18 лет. Он — яркая личность и, по-моему, фантастический игрок. Но в данный момент он игрок „Монако“. Рождён ли он был играть за „Реал“? Ну, это я скажу вам со временем», — приводит слова Переса Goal.

Ранее сам Мбаппе сообщил руководству «Монако», что хочет играть за мадридский «Реал», однако пока не уверен, что целесообразно переходить в «Королевский клуб» именно сейчас.

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Источник: Goal Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Реал Мадрид Килиан Мбаппе Флорентино Перес
Новости. Футбол
20 июня 2017, вторник
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