Перес: рожден ли Мбаппе играть за «Реал»? Скажу со временем

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал возможность приобретения клубом нападающего Монако Килиана Мбаппе.
«Мбаппе? Я не так уж и много видел его в деле, ему всего 18 лет. Он — яркая личность и, по-моему, фантастический игрок. Но в данный момент он игрок „Монако“. Рождён ли он был играть за „Реал“? Ну, это я скажу вам со временем», — приводит слова Переса Goal.
Ранее сам Мбаппе сообщил руководству «Монако», что хочет играть за мадридский «Реал», однако пока не уверен, что целесообразно переходить в «Королевский клуб» именно сейчас.
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