Тренер сборной Австралии: Рогич прибавит в уверенности и станет ещё лучше

Главный тренер сборной Австралии Анге Постекоглу прокомментировал выступление своего полузащитника, игрока «Селтика» Тома Рогича. Футболист забил в конце первого тайма матча со сборной Германии (2:3), установив равный счёт.
«Он отрабатывал действительно на совесть. Поначалу ему не удавалось получать мяч в опасных зонах, потому что мы сражались с Германией и просто не могли довести до него мяч. Но во втором тайме он играл так, как мы от него ожидали. Это была его первая игра на большом турнире. Он станет ещё лучше, и уверен, что прибавит в уверенности», — приводит слова Постекоглу ESPN FC.
Тренер сборной Австралии: в первом тайме сборная Германии была слишком хороша