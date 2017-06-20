Перес: никто не делал «Реалу» предложений насчёт Роналду

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что клуб не получал предложений по трансферу нападающего Криштиану Роналду. Перес также подчеркнул важность игрока для клуба.
«Никто не делал нам предложений ни по Роналду, ни по кому-либо ещё. Роналду важнее всех, кто здесь, и сильнее всех, кто здесь», — цитирует Переса агентство AFP со ссылкой на испанскую радиостанцию Onda Cero.
Ранее Перес также прокомментировал ситуацию с заявлением Роналду об уходе из «Реала».
«Узнал обо всём из газет. Пока у меня нет решения этой проблемы. У Криштиану контракт с клубом, поэтому он игрок «Реала». Мы поговорим с ним и посмотрим, чем всё закончится», — сказал Перес.