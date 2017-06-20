«Доннарумме всего 18 лет? «Реал» приобрёл 16-летнего бразильца за € 45 млн»

Мино Райола, агент голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, не скрывает негодования по поводу отношения руководства клуба к его клиенту. Райола считает, что футболиста в итальянском гранде не оценивают по достоинству, не предлагая ему тех денег, которых он заслуживает. Доннарумма уже отклонил предложение россонери относительно продления контракта.
«Доннарумме всего 18 лет? Ну и что? «Реал» приобрёл 16-летнего бразильца Винисиуса за € 45 млн. И знаете, сколько он будет получать? Так что возраст тут не имеет значения. Когда у тебя под рукой такой талант, являющийся твоим воспитанником, а ты готов платить вдвое или втрое больше таким игрокам, как Мората и Обамейянг…», — цитирует Райолу La Gazzetta dello Sport.